Si tagliò la gola: 65enne muore dopo 41 giorni di agonia Il dramma

È durata 41 giorni l'agonia di Giovanni F., il 65enne che tentò il suicidio tagliandosi la gola lo scorso 20 luglio. Un tragico epilogo che segue quello dello scorso luglio, quando Giovanni sparì per ore a Quadrelle, da casa sua, e venne ritrovato in condizioni disperate.

Ieri il decesso in un letto del Cardarelli a Napoli e la notizia ha sconvolto l’intera comunita` del Baianese. Una storia dolorosa che ha profondamente turbato tanti nel Vallo. Lo scorso 20 luglio scorso Giovanni si allontanò di casa portandosi dietro un antico rasoio da barbiere dalla lunga ed affilata lama che conservava in una teca. Un segnale che mise subito in grande allarme i parenti, corsi immediatamente a denunciarne la scomparsa ai carabinieri della compagnia di Baiano. Venne trovato dopo ore in una pozza di sangue: aveva provato a togliersi la vita in uno stretto cunicolo. Dopo 41 giorni e` spirato. Il suo cuore si è fermato per sempre. Ora amici e parenti aspettano di poter dare al pensionato l'ultimo saluto.