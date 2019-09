Passaggio a livello aperto a metà mentre passa treno: assurdo La denuncia di Cambareri: "Cosa bisogna fare per garantire sicurezza?"

“Ancora una volta la sicurezza per la Ferrovia Benevento-Napoli via Valle Caudina è un optional. Il passaggio a livello a Rotondi, infatti, è aperto a metà mentre suona l’allarme di sicurezza”. Ciò è accaduto intorno alle 16 di oggi. E’ l’allarme lanciato dal consigliere comunale di Cervinara, Christian Cambareri. “Ho chiamato il 113 per chiedere che arrivassero agenti per garantire la sicurezza ma mi hanno detto di chiamare a Cervinara perché loro non sarebbero competenti. Insomma – si chiede il consigliere: chi deve garantire la sicurezza di questi benedetti treni?”

Ancora, il giovane politico spiega: “Ogni giorno la Ferrovia diventa una via crucis per tutti i pendolari, cosa bisogna fare per far intervenire i politici regionali? E’ possibile avere un serio piano di investimenti in sicurezza e nei trasporti anche qui in Valle Caudina?”