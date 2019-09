Va al bar fuori dagli orari consentiti, denunciato 40enne L'uomo era sottoposto alla misura della libertà vigiiata

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Roccabascerana hanno denunciato un 40enne di origini beneventane, ritenuto responsabile di Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Sottoposto alla misura della libertà vigilata con la prescrizione di non uscire dalla propria abitazione in determinati orari, è stato sorpreso, fuori dagli orari consentiti, in un bar del posto.