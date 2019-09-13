La prefettura: è pericoloso, non uscite di casa

Porte e finestre vanno tenute chiuse. Gli spostamenti vanno limitati

la prefettura e pericoloso non uscite di casa
Avellino.  

Ecco la nota ufficiale diffusa dalla Prefettura di Avellino:

COMUNICATO STAMPA DEL GIORNO 13.09.2019

IN RELAZIONE ALL'INCENDIO IN ATTO PRESSO L'OPIFICIO I.C.S. IN LOCALITÀ PIANODARDINE
DI AVELLINO, IL CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI INSEDIATOSI IMMEDIATAMENTE
PRESSO LA PREFETTURA INVITA A TITOLO PRECAUZIONALE I CITTADINI DEI COMUNI DI

AVELLINO
ATRIPALDA
MONTEFREDANE
MANOCALZATI
MERCOGLIANO
MONTEFORTE IRPINO
FORINO
CONTRADA
CESINALI
AIELLO DEL SABATO
GROTTOLELLA
CAPRIGLIA IRPINA
ALTAVILLA IRPINA
SERINO
OSPEDALETTO D'ALPINOLO
SOLOFRA
PRATA PU
MONTORO

A TENERE PORTE E FINESTRE CHIUSE E AD EVITARE, SE NON IN CASO DI NECESSITA GLI
SPOSTAMENTI VERSO L'ESTERNO FINO A CESSATA ESIGENZA

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