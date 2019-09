La prefettura: è pericoloso, non uscite di casa Porte e finestre vanno tenute chiuse. Gli spostamenti vanno limitati

Ecco la nota ufficiale diffusa dalla Prefettura di Avellino:

COMUNICATO STAMPA DEL GIORNO 13.09.2019

IN RELAZIONE ALL'INCENDIO IN ATTO PRESSO L'OPIFICIO I.C.S. IN LOCALITÀ PIANODARDINE

DI AVELLINO, IL CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI INSEDIATOSI IMMEDIATAMENTE

PRESSO LA PREFETTURA INVITA A TITOLO PRECAUZIONALE I CITTADINI DEI COMUNI DI

AVELLINO

ATRIPALDA

MONTEFREDANE

MANOCALZATI

MERCOGLIANO

MONTEFORTE IRPINO

FORINO

CONTRADA

CESINALI

AIELLO DEL SABATO

GROTTOLELLA

CAPRIGLIA IRPINA

ALTAVILLA IRPINA

SERINO

OSPEDALETTO D'ALPINOLO

SOLOFRA

PRATA PU

MONTORO

A TENERE PORTE E FINESTRE CHIUSE E AD EVITARE, SE NON IN CASO DI NECESSITA GLI

SPOSTAMENTI VERSO L'ESTERNO FINO A CESSATA ESIGENZA