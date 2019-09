Contrasto al capolarato: denunciate due persone Controlli dei carabinieri di Sant'Andrea di Conza

I carabinieri della stazione di Sant’Andrea di Conza hanno denunciato due persone. Si tratta di un 70enne intento al reclutamento di quattro lavoratori di origini maliane, non regolarmente assunti e impiegati in un fondo agricolo a Conza della Campania; e del proprietario del terreno. Per loro,a vario itolo, le ipotesi di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e omessa denuncia di assunzione al Centro Provinciale del Lavoro. Elevate sanzioni amministrative per un importo di oltre 14mila euro.