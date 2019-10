Illecita costruzione di un immobile: denunciate 8 persone Controlli dei carabinieri forestali in Irpinia

I carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Avellino hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento otto persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dell’illecita costruzione di un immobile.

L’attività, condotta insieme ai colleghi della stazione forestale di Volturara Irpina, ha permesso di accertare che avevano realizzato in una zona agricola del comune di Paternopoli, un immobile da adibire a cantina e sovrastante civile abitazione, in violazione della normativa urbanistica edilizia locale ed in assenza di autorizzazione paesaggistica ambientale.