Combustione residui vegetali: ancora una denuncia Nei guai un 60enne in alta irpinia

Ancora una denuncia da parte dei carabinieri per violazione alle norme in materia ambientale. Un 60enne avrebbe intenzionalmente appiccato il fuoco per lo smaltimento di residui vegetali derivanti dalla pulizia di un’area ubicata in prossimità del centro abitato di Torella dei Lombardi. La sua azione ha provocato un evidente senso di fastidio e molestie alle persone per l’alta concentrazione di fumo nell’aria. Per questo motivo i carabinieri della locale stazione lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino.