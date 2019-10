Colpito durante una caccia al cinghiale, grave 55enne Incidente a Montecalvo, l'uomo è ricoverato in prognosi riservata

Incidente di caccia nelle campagne irpine. E' accaduto nel tardo pomeriggio nel territorio di Montecalvo Irpino. L'uomo, un 55enne del posto, stava compiendo una battuta di caccia al cinghiale quando è rimasto ferito accidentalmente da un colpo di fucile.

Prontamente soccorso il 55 enne è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino dove dopo le prime cure è stato trasferito con urgenza in sala operatoria per essere sottoposto ad un delicato intervento. La prognosi al momento è riservata.

Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino che stanno ricostruendo l'accaduto. In mattinata sempre i militari dell'arma sono dovuti intervenire nella Valle del Cervaro per richiamare i cacciatori all'ordine essendo stata segnalata la lora presenza nelle vicinanze del centro abitato, dove tra l'altro era in corso anche una manifestazione con la presenza di turisti nel borgo.