Perquisizioni in uffici, ristoranti e abitazioni nel mirino un noto avvocato di Avellino e un noto politico avellinese

E' la coda "politica" del blitz di questa mattina contro presunti affiliati al nuovo clan Partenio. Gli investigatori stanno ricostruendo il mosaico della fitta rete di contatti che la camorra ha tessuto per infiltrare ambienti professionali, imprenditoriali ed economici di Avellino e dell'Irpinia.

Nello scatto in alto un documento di alcuni minuti fa: ritrae l'attività investigativa in atto, con impiego di militari dell'Arma e della Guardia di Finanza.

Le auto sono al crocicchio di via Raffaele Aversa, dove in estate è stata data alle fiamme la Bmw del titolare del ristorante del posto. Ma non solo.

I militari, insieme al pm Henry John Woodcock, stanno perquisendo gli uffici di un noto avvocato di via Campane e quello di un noto politico avellinese.