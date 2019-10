Va a funghi e perde l'orientamento, ritrovato dai pompieri L'uomo, 68 anni, sta bene

Disavventura oggi pomeriggio a a Montemiletto, in località Carrani, per un uomo di 68 anni del posto. Andato a cercare funghi, ha perso l’orientamento con il calare della sera, non riuscendo più a ritornare al punto di partenza. Una volta ricevuta la richiesta di soccorso, la sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto una squadra che, dopo circa meno di due ore dalla chiamata, ha individuato l’uomo, provato, ma in discrete condizioni di salute. Lo stesso è stato recuperato e riportato a valle, e riconsegnato agli affetti dei suoi cari dopo una attenta valutazione del 118.