Si schianta sull'Ofantina, 26enne vivo per miracolo L'incidente all'altezza del Comune di Manocalzati

I Vigili del Fuoco di Avellino, alle 1'37 di questa notte, sono intervenuti sulla SS 7 bis Ofantina, nel territorio del comune di Manocalzati, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. L'auto guidata da un 26enne di Montemiletto è sbandata in prossimità di una curva. Ha fatto diversi giri su se stessa. L'Opel ha subito notevoli danni. Il giovane, invece, è stato immediatamente trasportato presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Ha riportato diverse fratture. Fortunatamente non corre pericolo di vita. Il veicolo incidentato veniva messo in sicurezza, e dato assistenza per il suo recupero