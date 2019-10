Fontanarosa: secondo suicidio nel giro di pochi giorni Pensionato si toglie la vita con un colpo di arma da fuoco

Ancora un suicidio in Irpinia, il secondo nel giro di pochi giorni nella media valle Calore, a Fontanarosa. La vittima è un uomo di 60 anni. Si è tolto la vita sparandosi un colpo di fucile. E' successo in via Annunziata, dove l'uomo abitava da solo. Non era sposato né aveva figli. A fare la triste scoperta è stato il fratello che lo attendeva per l'ora di pranzo. Non è mai arrivato. Sul posto i carabinieri e il medico legale. Sabato scorso a togliersi la vita era stata una donna di 45 anni, soffocandosi con un sacchetto di plastica. Dolore nella piccola e tranquilla comunità irpina.