Spallata tra la folla, rissa alla sagra di Bagnoli: 3 denunce Un 20enne di Napoli, un 40 e un 25enne di Avellino denunciati per rissa dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino, a conclusione di un sollecitato intervento effettuato qualche giorno fa durante la locale “Sagra della castagna e del tartufo nero”, hanno denunciato un ventenne della provincia di Napoli nonché un 40enne ed un 25enne di Avellino (entrambi con a carico precedenti di polizia), ritenuti responsabili di rissa.

La violenta zuffa scaturiva per futili motivi, verosimilmente da una spallata tra la folla. Pochi secondi e i tre sono passati dalle parole ai fatti, mettendo in pericolo sia la loro incolumità che l’ordine e la tranquillità pubblica. Grazie all’immediato intervento dei Carabinieri, già presenti sul posto nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Avellino, si riusciva a circoscrivere la zuffa, evitando così ben più gravi conseguenze. Identificati i tre soggetti, nei loro confronti è dunque scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 588 del Codice Penale.