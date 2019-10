Il killer di Formato spara tra la folla a Pavia Il delitto avvenne nel 2007 in un locale a luci rosse di Montefusco

E' stato interrogato questa mattina, nel carcere di Torre del Gallo, Raffaele Schibano l'uomo che sabato sera ha sparato alcuni colpi di pistola in Strada Nuova a Pavia. Presente il sostituto procuratore della Repubblica di Pavia, Valentina Terrile, che ha chiesto dove e' stata abbandonata la pistola calibro 22. Un terzo proiettile e' stato trovato inesploso dagli agenti della Squadra Mobile. Schibano aveva gia' ucciso un uomo in provincia di Avellino. Il delitto avvenne il 6 febbraio del 2007 quando insieme a un complice uccise con 3 colpi di pistola, una calibro 7.65, Antonio Formato, imprenditore locale di 64 anni e proprietario di un locale notturno di Montefusco. Ora ritorna in carcere per aver esploso colpi di pistola tra la folla al termine di una furibonda lite con un’altra persona.