Incendi, altri roghi nel Mandamento Bruciano ancora i boschi di Mugnano del Cardinale

Altra giornata di incendi in Irpinia. Due roghi si sono sprigionati a Mugnano del Cardinale, alle località Castello e Vallicelle. In azione una squadra del Genio civile e gli operai della Sma Campania. Il paese del mandamento è particolarmente nel mirino negli ultimi giorni. Lo scorso 27 ottobre era stata colpita la località Difesa. In questo periodo il Genio civile non può contare sul supporto delle squadre delle comunità montane.