Pacco sospetto alle Poste di Lauro, indagano i carabinieri Sul posto il nucleo chimico radioattivo che ha prelevato il pacco per l'ispezione

Tra i tanti interventi di oggi per il maltempo, anche uno particolare effettuato presso l'ufficio postale di Lauro, dove è stato rinvenuto un pacco contenente materiale sospetto. Sul posto è intervenuto il nucleo N. B. C. R. (nucleare-batteriologico-chimico-radiattivo) il quale ha recuperato l'involucro sospetto e consegnato ai Carabinieri per gli accertamenti di rito.