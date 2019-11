Disperso sulla montagna di Taurano, ritrovato 62enne L'uomo è in discrete condizioni

Sono andate avanti per tutta la giornata le ricerche dell'uomo di 62 anni, originario di Pianura, ritrovato poco prima delle 21 sulla montagna di Taurano, in località Valle Sauce, in collaborazione con la Polizia di Stato. Le sue condizioni sono discrete, un po' provato, infreddolito e impaurito, ma sta abbastanza bene. La sala operativa di via Zigarelli , sempre in contatto con l'uomo, gli ha dato le istruzioni di come mandare la sua posizione con il telefono, e quindi una volta individuata la sua posizione tramite le coordinate ricevute, la squadra in collaborazione con la Polizia di Stato lo ha ritrovato.