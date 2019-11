Scaccia la volpe nel pollaio, parte il colpo e muore Tragedia a Gesualdo, un 79enne si è ucciso con il suo fucile

È accaduto verso le 8.00 a Gesualdo: uscito dalla sua abitazione con l’intento di scacciare una volpe che gironzolava nel suo pollaio, è scivolato. Dal suo fucile è partita una scarica di pallini che lo hanno colpito al petto. Per il 79enne non c'è stato nulla da fare. A dare l'allarme alcuni residenti che hanno sentito i colpi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Montella guidati dal capitano Rocco de Paola. Sul luogo della tragedia anche il magistrato di turno e il medico legale per umn primo esame esterno. Il giudice ha disposto l'autopsia che dovrà chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.