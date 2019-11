Presa la banda esperta in furti di batteria Le indagini nascono dal furto messo a segno a Montefalcione lo scorso anno

I Carabinieri della Stazione di Montefalcione hanno notificato a un 45enne di Frattamaggiore, detenuto nella Casa Circondariale di Napoli Poggioreale,un’ulteriore misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Avellino.

L'uomo era stato arrestato in flagranza nelsettembre del 2018 quando, a Montefalcione, i Carabinieri della locale Stazione avevano bloccato una Fiat Panda e un furgone con a bordo l’uomo ed altre tre perquisizione: nel corso di una perquisizione erano stati rinvenuti nei veicoli attrezzi da scasso e numerose batterie rubate poco prima al gruppo di continuità di un locale ponte ripetitore. I quattro erano stati arrestati, dalla successiva attività d’indagine condotta dai Carabinieri e coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, sarebbero emersi ulteriori elementi a carico del 45enne, in ordine ad altri 19 analoghi furti commessi in Campania, Puglia, Lazio e Molise, che hanno portato all’emissione del provvedimento cautelare.