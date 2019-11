Il dramma di Celzi: ogni volta che piove finisce sott'acqua Garage e scantinati allagati. Nel paese ovunque colate di fango

La popolazione di Celzi di Forino è abituata da anni a convivere con il maltempo e le piogge torrenziali ma al ripetersi delle emergenze meteo riesplode la rabbia dei residenti che si sentono puntualmente abbandonati dalle istituzioni. Garage, scantinati e macchine allagate, le persone intrappolate in casa per ore e soccorse con i gommoni dei vigili del fuoco e della protezione civile. Ogni volta che piove la frazione del comune irpino finisce sott'acqua con allagamenti e colate di fango ovunque. In queste ore è arrivata una nuova perturbazione con allerta arancione e alle porte per la popolazione c'è un'altra notte di paura. "Qui sistematicamente viviamo sempre gli stessi disagi - ci raccontano - l'acqua ha invaso strade e macchine, ha devastato garage, la bomba d'acqua è stata terribile".

