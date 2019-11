In fiamme una Mitsubishi, giallo a Flumeri Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Ariano

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri Compagnia di Ariano Irpino per l’incendio di una Mitsubishi ASX divampato questa notte a Flumeri. L’autovettura era parcheggiata in Piazza Mercato, nei pressi dell’abitazione del proprietario. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Operativo Radiomobile. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco.