Chiede i soldi per una finta Onlus, 40enne denunciato I carabinieri della stazione di Marzano di Nola hanno proposto un foglio di via per l'uomo

I Carabinieri della Stazione di Marzano di Nola hanno denunciato un 40enne ritenuto responsabile del reato di truffa. Si tratta di un pregiudicato di Napoli, sorpreso dai Carabinieri mentre si aggirava in Marzano di Nola, esibendo del materiale di un’associazione di volontariato, con l’obiettivo di carpire la fiducia dei passanti e chiedere denaro per bambini bisognosi. Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di appurare che il soggetto non era autorizzato a chiedere soldi per conto di quella Onlus e soprattutto era stato diffidato più volte, in quanto già responsabile di analoghi comportamenti illegittimi.

Alla luce delle evidenze emerse, a carico del 40enne è dunque scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino e tutto in materiale in suo possesso è stato sequestrato, unitamente al denaro contante in quanto probabile provento dell’illecita attività.

Attesa l’illiceità della condotta posta in essere che rendeva ingiustificata la sua presenza in quel Comune, il predetto è stato anche proposto per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.