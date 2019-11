Medico 28enne trovato senza vita, dramma a Villanova Era originario di Taurasi. Choc in paese. Trovato senza vita nella guardia medica. Si indaga

Medico 28enne muore durante il servizio notturno. E' successo nella sede della guardia medica a Villanova del Battista, il paese è sotto choc. Il giovane professionista è stato trovato cadavere nella tarda mattinata di oggi. Il corpo, da una prima ispezione esterna del medico legale, non presenterebbe segni di violenza. Si pensa che a stroncare il giovane professionista sia stato un malore fulminante. Originario di Taurasi il dottore, E. P. le sue iniziali, si era recato a Villanova per prestare servizio notturno di assistenza sanitaria sul territorio. Aveva iniziato le sue ore di servizio alle ore 20 nella sede di via Fornace.

Stamane alcuni dipendenti comunali, entrando nella stanza della guardia medica ubicata nel Municipio, lo hanno trovato senza vita, seduto su un divano. I lavoratori erano stati avvisati da alcuni anziani, che abitano accanto al palazzo comunale, che avevano notato la vettura del dottore ancora parcheggiata dinanzi al municipio. Hanno subito chiamato i soccorsi, ma i sanitari, una volta arrivati sul posto altro non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane medico. La notizia del drammatico decesso ha fatto rapidamente il giro del paese. Un dramma senza fine, che ha profondamente addolorato la comunità di Villanova e quella di Taurasi, paese dove era nato e risiedeva il medico, figlio di noti professionisti del posto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Zungoli e della Compagnia di Ariano Irpino, che hanno effettuato ogni rilievo e accertamento.

Indagini in corso, ma da una primissima ispezione pare si sia trattato di un malore fulminante. Anche Antonio Mainiero, direttore del distretto sanitario di Ariano, si è recato a Villanova. In paese sono arrivati anche i genitori del medico, anche loro dottori, che insieme ad altri parenti e amici sono in attesa della liberazione della salma.