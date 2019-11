Parte un colpo dal fucile, cacciatore in prognosi riservata 38enne avellinese ricoverato al Criscuoli

Ancora un incidente di caccia in Irpinia. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, in un terreno di Calitri. Un 38enne di Avellino, ferito da un colpo di fucile, verosimilmente esploso da un altro cacciatore, è stato trasportato dal 118 all'ospedale "Criscuoli" e ricoverato con prognosi riservata. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi.