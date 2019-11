Pioggia e incidenti: tragedia sfiorata ad Ariano Due i feriti trasportati in ospedale al Frangipane

Poteva davvero finire in tragedia l'incidente avvenuto in serata lungo la statale 90 delle Puglie, all'altezza di Pontelosbergo ad Ariano, non molto distante dal bivio di Melito Irpino.

Due le auto coinvolte, una fiat punto e una ford fiesta. Ad avere la peggio quest'ultima che viaggiava in direzione Grottaminarda, volata dopo un primo impatto con l'altra vettura, direttamente in una cunetta. I due conducenti sono stato entrambi trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

A causare l'incidente, con ogni probabilità l'asfalto reso assai viscido dalla pioggia. Sul posto la Polizia Municipale e i carabinieri, questi ultimi intervenuti per scongiurare conseguenze ancora più gravi, essendo avvenuto l'incidente in prossimità di una curva e in un tratto privo di illuminazione pubblica.

Rallentamenti alla circolazione stradale, ma disagi contenuti, in attesa della rimozione dei due veicoli incidentati.