Ancora un tentativo di suicidio sul ponte della Ferriera 61enne vivo per miracolo. Fermato da un passante e dai poliziotti

Ancora un gesto disperato, la volontà drammatica di farla finita con un salto nel vuoto. Si torna a parlare del Ponte della Ferriera ad Avellino, dove nelle scorse ore è stato fermato un 61enne mentre provava a lanciarsi nel vuoto. A fermarlo è stato il giornalaio che lavora nell'edicola ubicata alla fine del ponte, in direzione San Tommaso. Il commerciante ha prontamente notato quell'uomo mentre provava a superare la barriera per compiere l'insano gesto, dal lato dell'ex ospedale Capone. Lo ha bloccato. Sul ponte a quell'ora non c'era nessuno. L'edicolante non solo è intervenuto subito, ma ha immediatamente allertato la polizia. In pochi minuti sul posto sono giunte due volanti ed un’ambulanza. I poliziotti sono riusciti ad avvicinare il 61enne, gli hanno parlato e dopo averlo calmato lo hanno consegnato ai sanitari del 118. E' stato portato in ospedale, al Moscati di contrada Amoretta, in evidente stato di agitazione.

Intanto nelle scorse ore il vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, ha scritto una commovente lettera al 14enne che otto giorni fa si era lanciato nel vuoto dal ponte. Il monsignore ha inoltrato alla stampa la missiva, così da condividere riflessione e preghiera con la comunità avellinese. Una lettera che è stata condivisa e rilanciata sui social, per quello spirito autentico di amore cristiano. Proprio ieri mattina il vescovo aveva fatto visita al ragazzo, nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Giuseppe Moscati, dopo la messa officiata nella Cappella del nosocomio.