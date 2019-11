Omicidio Bellizzi, sentenza rinviata al 4 febbraio Giudizio immediato per Luigi Bellizzi, il 71enne che a settembre del 2018 uccise la sorella

Decisione rinviata al prossimo 4 febbraio. Udienza rinviata al prossimo anno per Luigi Bellizzi, accusato dell’omicidio della sorella Giuseppina avvenuto nel settembre del 2018, in un appartamento di via Giulio Morra, a Collina Liguorini. Il giudice ha disposto il giudizio immediato per Luigi Bellizzi, pensionato, ex dipendente dell'Inps di Bologna, da tempo si era trasferito in Emilia Romagna.

L'uomo tornava spesso ad Avellino e si “appoggiava” a casa della sorella. I due litigavano, così come hanno raccontato più volte i vicini di casa, che avevano sentito più volte la donna gridare nei confronti del fratello che le chiedeva dei soldi. E proprio un rifiuto della signora, alle pressanti del richieste dell'indagato, potrebbe avere innescato la furia omicida.