La caserma si tinge di blu, i piccoli per un giorno al comando L'iniziativa nazionale di Unicef. Anche ad Avellino il comando apre le porte ai bambini

Piccoli pompieri crescono. Oggi grazie all’iniziativa Unicef la caserma dei vigili del fuoco di Avellino ha aperto le porte ai bambini. Per un giorno sono stati pompieri in azione. Hanno salvato persone chiuse in ascensore, hanno spento un incendio, hanno raccolto le chiamate di emergenza giunte al 115. Insomma, una giornata speciale per tutti.

Ma non solo: in occasione del 30° anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, giornata in cui l'UNICEF invita i bambini ed i giovani di tutto il mondo a prendere simbolicamente il posto degli adulti nei ruoli chiave della società, la sede dei Vigili del Fuoco di Avellino, si è tinta di blu.