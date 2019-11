Scontro violento all'incrocio di via Capozzi: auto distrutte La strada è stata chiusa temporaneamente. Sul posto tre volanti della polizia

Incidente fra due auto all'incrocio tra via Capozzi e via Piave. L'impatto è stato violento. Sul posto tre volanti della polizia per i rilievi del caso. Fortunatamente non ci sono feriti ma le macchine sono andate completamente distrutte. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere agli agenti di effettuare i rilievi. Le vetture sono state portate via con un carro attrezzi.