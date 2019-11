Costruiscono 4 tettoie abusivamente, due persone denunciate E' successo a Zungoli. Al termine delle verifiche l'ordinanza di demolizione

I carabinieri della stazione di Zungoli hanno denunciato due persone ritenute responsabili della realizzazione di opere edilizie eseguite in assenza dei titoli autorizzativi.

I militari hanno accertato che presso un’azienda agricola di Zungoli erano state costruite abusivamente quattro tettoie (complessivamente di oltre mille metri quadrati) utilizzate per il ricovero di prodotti e mezzi agricoli, nonché un capannone destinato ad uso stalla ed un fabbricato adiacente alla stessa.

Terminate le verifiche è stato interessato l’ente comunale per l’emissione delle relative ordinanze di demolizione delle opere costruite abusivamente.