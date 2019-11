Flumeri, 56enne trovato morto in auto. E' giallo Si indaga sulla causa del decesso

Dramma a Flumeri, in provincia di Avellino, dove questa mattina a contrada Chioccaglie, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ariano Irpino hanno rinvenuto cadavere, all'interno della sua autovettura, un 56enne del posto.

Al momento si sconosce la causa del decesso. E' giallo fitto e il medico legale stae una prima ispezione esterna sul corpo per accertare il motivo della morte. I militari stamane hanno notato la vettura ferma con l'uomo a bordo. Hanno deciso di fermarsi per un controllo sulla punto bianca e sull'uomo al suo interno. Così si sono resi conto che l'uomo a bordo seduto al posto guidatore era morto.

Indagini in corso.