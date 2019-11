Anziano giù dal ponte a Zungoli Domenica di paura nel piccolo borgo irpino

Lo hanno notato aggrappato e sospeso ad un ponte e poco dopo volare giù nel vuoto da un'altezza di oltre cinque metri. Paura per le sorti di un uomo di 83 anni.

La tragedia a Zungoli, nel cuore del piccolo borgo, nei pressi di Largo Fontana. A lanciare l'allarme è stato un uomo da un bar situato proprio di fronte al luogo dell'accaduto. In pochissimi secondi è giunta sul posto un'ambulanza dalla vicina postazione Stie del 118 con l'autista Renato Buccio e il soccorritore Roberto Di Maina. Entrambi sono stati rapidissimi nelle operazioni di soccorso, supportati anche dalla presenza sul posto di un'altra validissima volontaria del luogo in servizio al 118 di Ariano Irpino che in quel momento si trovava nella vicina pineta comunale.

L'anziano, con evidenti traumi contusivi, è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane per essere sottoposto a tutti gli accertamenti necessari. Le sue condizioni non sono gravi. I medici dopo aver effettuato tutti gli esami necessari, ne hanno disposto il ricovero nel reparto di ortopedia. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri, al fine di accertare cosa realmente sia accaduto.