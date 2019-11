Aste giudiziarie, spunta la coppia da un milione di euro Continuano le perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta della Dda. Ci sono altri due indagati

Continuano le indagini per l’inchiesta del Clan Partenio, relative al filone delle aste giudiziarie. Tra sabato e oggi sono state eseguite altre due perquisizioni nei confronti di due nuovi indagati. Nel registro degli indagati sono stati iscritti due coniugi di Montoro interessati da tempo all’acquisto di beni all’incanto. Secondo le testimonianze raccolte dai piemme della Dda di Napoli, negli ultimi mesi i coniugi montoresi avrebbero acquistato beni all’asta per oltre un milione di euro.

Tanto è bastato agli inquirenti per porre l’attenzione sui nuovi indagati e disporre dunque, la perquisizione sia a casa che presso un circolo privato di loro proprietà. I militari hanno acquisito “documentazione utile a delineare i rapporti esistenti tra i coniugi e soggetti coinvolti nelle procedure esecutive prese in esame, invero in tale ottica appare utile acquisire gli eventuali messaggi sui telefoni cellulari”.