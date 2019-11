Il prefetto in Procura: l'Irpinia un territorio impegnativo Il numero uno dell'Ufficio Territoriale del Governo ha incontrato il procuratore Cantelmo

Il prefetto Paola Spena ha incontrato questa mattina il Procuratore Capo del tribunale di Avellino Rosario Cantelmo. Un primo incontro per tracciare il quadro della criminalità in Irpinia, ed eventualmente, adottare le prime misure per il contrasto. Il numero uno dell’ufficio territoriale del Governo ha avuto un primo colloquio con il capo dei Piemme avellinese.

«Abbiamo scambiato una riflessione sul territorio - ha detto - sulle recenti attività, in uno spirito di intesa e collaborazione di tutela del territorio dalla criminalità organizzata. C’è stato solo un primo contatto e abbiamo rivisto un po’ le notizie di cronaca che già conosciamo. Ovviamente c’è grandissima attenzione. E’ un territorio impegnativo e che merita alta l’attenzione. C’è tanto da fare».