Camorra e politica a Pago Vallo Lauro, le richieste del pm Chiesti due anni e 8 mesi per Perillo e il rinvio a giudizio per Venezia

Si è tenuto questa mattina davanti al gup Marcello Rotondi, il processo a carico dell’ex sindaco di Pago Vallo Lauro Giuseppe Corcione. Il pm Russo ha chiesto 2 anni e 8 mesi per Fidelfo Perillo (difeso in aula dall’avvocato Marino Capone) che ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato, mentre per l’altro imputato, Vincenzo Venezia, difeso dall’avvocato Angelo Guerriero, il pm ha chiesto il rinvio a giudizio.

Entrambi sono accusati di calunnia e favoreggiamento. Il processo è a carico dell’ex sindaco di Pago Vallo Lauro, Giuseppe Corcione e di altri imputati coinvolti nell’inchiesta della Dda di Napoli sull’attività dell’amministrazione del Comune del Vallo di Lauro tra il 2012 ed il 2015.