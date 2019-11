Revocata Scia, chiuse due pizzerie e un parcheggio i vigili urbani hanno chiuso i tre locali per la mancanza di requisiti "morali e professionali"

I vigili urbani di Avellino revocano la Scia a due pizzerie e un parcheggio di Avellino. Su richiesta della Prefettura, questo pomeriggio, gli agenti della Municipale, hanno chiuso i tre locali. A seguito di accertamenti, si è riscontrata la mancanza di requisiti utili alla prosecuzione dell’attività. In particolare, mancherebbero i requisiti della moralità e professionalità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività commerciale. I sigilli sono stati apposti alle pizzerie It’s Ok di Valle e Pomodoro di via Due Principati e il parcheggio interrato di un supermercato di via Pescatori. Secondo la Prefettura si evidenzia per i tre locali un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un atto firmato dall’ufficio territoriale del Governo sulla base di una dettagliata informativa dei carabinieri e preso in esame dal comandante dei vigili urbani di Avellino, il colonnello Michele Arvonio che ha, dunque, eseguito il provvedimento.