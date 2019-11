Inchiesta viadotti, Tomasi: nuova istanza di dissequestro L'amministratore delegato di Autostrade in Procura ad Avellino

E’ arrivato intorno a mezzogiorno in Procura il numero uno di Autostrade, Roberto Tomasi. L’Ad, successore di Giovanni Castellucci, è stato convocato dal Procuratore Rosario Cantelmo e il suo sostituto Cecilia Annecchini. Tomasi era stato gia sentito dai pm avellinesi lo scorso marzo come persona informata sui fatti in relazione all’inchiesta bis nata in seguito alle condanne per la strage del bus Acqualonga e che hanno portato al sequestro di numerose barriere laterali dei viadotti situati sull’A16. Secondo gli inquirenti le barriere sostituite da Autostrade non sono a norma. Tomasi al termine dell’incontro in procura, ha detto soltanto che presto presenteranno una “nuova istanza di dissequestro”.