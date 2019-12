Picchiato e abbandonato in strada, indagano i carabinieri E' successo a Mugnano del Cardinale. In prognosi riservata un 47enne

Si indaga sull’episodio avvenuto a Mugnano del Cardinale, i carabinieri della compagnia di Baiano hanno avviato le indagini sul ferimento di un 47enne ritrovato in strada con il volto tumefatto e in stato di incoscienza. Il 47enne è stato ritrovato in strada. A dare l’allarme una persone di passaggio che ha chiamato sia i carabinieri che il 118. Gli operatori del soccorso hanno trasportato l’uomo presso l’ospedale Moscati di Avellino. I medici gli hanno prestato le prime cure e sottoposto a tutti gli accertamenti. Il 47enne è stato ricoverato in rianimazione con prognosi riservata.