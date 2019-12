Telecamere nel centro scommesse senza autorizzazione I carabinieri denunciano il titolare

Sistema di videosorveglianza non a norma e lavoratori privi di regolare assunzione: questo è quanto emerso da una serie di controlli effettuati presso alcune attività di Avellino, Bisaccia e Grottaminarda dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, che hanno operato in piena sinergia con i militari delle locali Stazioni.

I carabinieri hanno riscontrato delle irregolarità che hanno portato alla denuncia di due persone. In particolare, sono stati denunciati il titolare di un’attività di scommesse sportive di Avellino e quello di un’attività per l’elaborazione dati di Grottaminarda, entrambe sprovviste dell’autorizzazione per l’installazione e l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza, rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino previa presentazione di apposita istanza.

Sono state altresì contestate violazioni penali e amministrative (per un importo di circa 13mila euro) ed adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per il titolare di un negozio di Bisaccia, per aver impiegato due lavoratori privi di regolare assunzione.