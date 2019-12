Ritrovato in strada, "nessuna aggressione, ma un malore" La famiglia del 47enne chiarisce l'episodio. Ora è in coma nel reparto di Rianimazione

«Nessuna aggressione, ma un malore», la famiglia del 47enne di Mugnano del Cardinale ha voluto precisare e smentire le voci di quanti in queste ultime ore hanno parlato di una aggressione.

L’uomo, secondo gli accertamenti dei carabinieri della locale compagnia, è stato ritrovato in strada, in stato di incoscienza e con il volto tumefatto. Immediati i soccorsi, è stato trasportato all’ospedale Moscati di Avellino. I medici lo hanno sottoposto a tutte le cure e agli accertamenti necessari. Al momento è ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione.

La famiglia ha immediatamente chiarito, dunque, che il 47enne è stato colto da un malore e che, quindi, non c’è stata alcuna aggressione. Ora Mugnano prega per l’uomo e per una sua pronta ripresa.