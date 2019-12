Ruba nel supermercato in cui lavora, denunciato Un 25enne della Costa d'Avorio è stato denunciato per furto aggravato

Furto aggravato: è questa l’accusa di cui dovrà rispondere un 25enne originario della Costa d’Avorio, denunciato dai Carabinieri della Stazione di Atripalda. L’attività prende spunto dalla denuncia sporta dal responsabile di un supermercato della Città del Sabato, dopo aver constatato alcuni ammanchi di prodotti alimentari.

L’indagine permetteva di stabilire che lo straniero aveva occultato gli alimenti all’interno di una borsa nascosta nel sottoscala di un edificio attiguo, che avrebbe verosimilmente recuperato alla fine del turno di lavoro.

Si tratta di un operaio dipendente della medesima attività commerciale che, per non farsi scoprire, aveva in più occasioni sottratto dagli scaffali modeste quantità di alimenti, portandoli sistematicamente portava all’esterno dell’esercizio.

Alla luce delle evidenze emerse, per il 25enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita all’avente diritto.