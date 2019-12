Incidente in via Fariello, tre auto coinvolte La scorsa notte ad Avellino, all'altezza dell'autostazione

Grave incidente stradale la scorsa notte all’incrocio tra via Moccia e via Fariello. Tre le auto che si sono scontrate in maniera violenta: un suv e due utilitarie. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti immediatamente sul posto. i militari hanno proceduto ai rilievi per accertare eventuali responsabilità. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Solo qualche contusione per i malcapitati. Le vetture sono state rimosse con un carroattrezzi.