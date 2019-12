"Il pericolo parte di noi", le sfide dei caschi rossi I vigili del fuoco festeggiano santa Barbara / FOTOGALLERY

Anche ad Avellino è stata una Santa Barbara con un velo di tristezza per i vigili del fuoco recentemente caduti in servizio ad Alessandria. Il comandante di Avellino, Luca Ponticelli ha accolto al Comando di via Zigarelli le autorità che hanno presenziato allo stendimento di un'enorme bandiera tricolore sulle note dell'Inno di Mameli. Successivamente è stata deposta una corona di fiori dinanzi al monumento ai caduti. Il Vescovo Arturo Aiello ha infine celebrato la Santa Messa di fronte al personale operativo e a quello in quiescenza.

“Ormai sono sei mesi che sono qui ad Avellino – spiega Ponticelli - questo personale si è disimpegnato egregiamente in occasione della micro-emergenza per il maltempo di qualche settimana fa o come in occasione dell'incendio ICS a Pianodardine. Le risorse che abbiamo ce le facciamo bastare, abbiamo un personale di valore per far fronte alle emergenze e quando non ce la facciamo il Corpo nazionale è grande e ci viene in soccorso, come accaduto a Pianodardine".

“Siamo qui per dimostrare ancora una volta l'affetto di tutte le istituzioni e di tutta la comunità ai Vigili del Fuoco che oggi sono attivissimi anche sul fronte della prevenzione – aggiunge il Prefetto Paola Spena - È un momento anche di memoria per ricordare chi ha sacrificato la vita per questo servizio”.