Tragedia sfiorata all'alba, auto vola giù nella scarpata È successo in via due principati. viva per miracolo una ragazza

Tanta paura questa mattina all'alba. Un'auto è volata giù da una scarpata lungo via due principati. L'incidente si è verificato poco dopo il distributore della Esso in direzione Avellino centro. La vettura, probabilmente, ha perso aderenza a causa della pioggia, in un tratto in discesa e leggermente in curva ed è finita nella scarpata, finendo al di sotto, in corrispondenza della strada che dal Mercatone conduce verso San Tommaso. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto il malcapitato dalla vettura. Per lui è stato necessario il ricovero in ospedale. Fortunatamente non è in pericolo di vita. La vettura è stata rimossa con una gru.