Sbanda e finisce in un terreno ribaltandosi/FOTO Paura per una donna lungo la statale 90 delle Puglie tra Ariano e Melito Irpino

Ha sbandato improvvisamente finendo in un terreno agricolo dopo essersi più volte ribaltata su se stessa.

Paura stamane lungo la statale 90 delle Puglie nel tratto che da Ariano porta a Melito Irpino e Grottaminarda alla località Pontelosbergo. Alla guida dell'auto, una Micra, una donna, sposata e residente nel Piano di Zona, rimasta incastrata tra le lamiere all'interno.

E' stato un Vigile del Fuoco, fuori dal servizio, di passggio proprio in quel momento, mentre si stava recando ad Avellino a notare la scena e ad allertare subito i soccorsi. Sul posto in pochissimo tempo sono giunti i colleghi dal distaccamento di Grottaminarda insieme ai sanitari del 118, Vigili Urbani con in servizio Alessandro Rossi e Valerio Sisto che stanno effettuando i relativi rilievi e la Polizia impegnata a garantire la viabilità lungo la trafficata arteria.

La malcapitata tra non poche difficoltà è stata estratta dall'abitacolo e trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane. Era cosciente. Le sue sue condizioni non sarebbero estremamente gravi.