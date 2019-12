"C'è un pacco per lei", ma è una truffa: raggirata un'anziana Si tratta di un ultraottantenne

Ancora una truffa messa a segno ai danni di un’anziana: vittima una ultraottantenne di Monteforte Irpino la quale nel pomeriggio di ieri ha ricevuto una telefonata da un giovane che, spacciandosi per suo nipote, gli chiedeva di ritirare un pacco a lui destinato previo il pagamento di 4.800 euro; nel contempo un complice si presenta a casa della vittima che gli consegna 1.500 euro in contanti per quel plico (contenente due altoparlanti per pc di scarso valore). Quindi si dà alla fuga. Insospettita, l’anziana contatta il familiare. E solo a questo punto non ha alcun dubbio del raggiro in cui è incappata e non esita quindi a sporgere denuncia ai Carabinieri.

Stesso modus operandi per una truffa tentata a distanza di qualche ora ad un ultraottantenne di Forino al quale il delinquente voleva consegnare un “pacco” a fronte del quale avrebbe dovuto pagare 4.000 euro. Ma questa volta la truffa non è andata a buon fine.