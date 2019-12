Da questore ad attore, Botte calcherà il palco del Gesualdo Il questore di Avellino che oggi ha salutato la città, si esibirà il 20 gennaio 2020

Da questore ad attore, il capo della polizia di Avellino Luigi Botte, che oggi ha salutato la città con una cerimonia dopo quasi tre anni al servizio della questura di via Palatucci, ritornerà in Irpinia. E’ stato proprio lui ad annunciarlo, questa mattina, durante il saluto di commiato, organizzato nella Sala Manganelli della questura di Avelilino, alla presenza di numerose autorità, amici e colleghi. Il 20 gennaio 2020, Luigi Botte sveste le vesti da questore e salirà sul palco da artista, da attore in particolare.

Il questore, calcherà la scena del Teatro Gesualdo di Avellino con una commedia messa in piedi dall’associazione appartenente alle forze dell’ordine, da cui nasce il laboratorio teatrale. Una curiosità unica che appartiene solo Botte, un questore sui generis, uomo di grande spessore culturale e grande umanista. Della realtà avellinese, infatti, lo ha colpito proprio questo: «Una terra operosa, una terra ricca di storia, di tradizioni e soprattutto di fermento culturale, la cultura deve essere un antidoto alla criminalità».