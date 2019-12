Ragazzo investito da un'auto. Paura in via Tuoro Cappuccini Il ragazzo e' stato subito soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi

Paura questa sera in via Tuoro Cappuccini ad Avellino, dove un ragazzo, per cause da accertare, e' stato investito. L'incidente è avvenuto sul lato della strada che conduce a via Cannaviello.

Sul posto è prontamente intervenuta l'ambulanza del 118, che ha trasportato il giovane in ospedale per gli accertamenti del caso. Per fortuna, il ragazzo, non sembra aver riportato ferite gravi.Sono stati effettuati i rilievi del caso per accertare l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. L'automobilista coinvolto nell'incidente si è fermato a prestare soccorso.

E' successo intorno alle 20.30. Sul posto erano già presenti molti giovani che abitualmente frequentano la zona, punto di ritrovo della movida avellinese. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, sistemando il mezzo nella corsia di marcia per poter prestare aiuto, provvedendo subito a trasportare il ragazzo in ospedale. Tante le persone che hanno assistito all'intervento dei sanitari. Preoccupazione e allarme in zona. Si tratta dell'ennesimo investimento avvenuto in città. Nel capoluogo irpino si sprecano le segnalazioni di sinistri simili. Al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati arrivano di frequente mezzi di soccorso con a bordo pedoni feriti. Una lunga sequenza che preoccupa i cittadini, che chiedono maggiore sicurezza e una mobilità maggiormente disciplinata. Lo scorso settembre la comunità avellinese era stata sconvolta dalla tragica morte di una 43enne investita e morta per le ferite riportate in via Circumvallazione.

Annarita Salandra venne travolta da un'auto mentre attendeva l'autobus in pieno centro cittadino ad Avellino. La tragedia si consumò nei pressi di Campetto Santa Rita, nel cuore del capoluogo irpino. La vittima si trovava sul ciglio della strada, quando un'automobile la centrò sbalzandola sull'asfalto. L'uomo alla guida si era subito fermato per prestarle soccorso, ma la donna era già gravissima.

All'ospedale Moscati la quarantatreenne arrivò priva di sensi e, nonostante le manovre di rianimazione ed i tentativi disperati dei medici per salvarla, la donna morì. Una tragedia analoga, sempre a pochi passi da Campetto Santa Rita, avvenne il 29 gennaio, quando Giovanna Carpenito, una dottoressa dell'Asl di Piazza Kennedy, era stata a sua volta investita poco dopo la fine del turno di lavoro ed era poi morta in ospedale dopo quaranta giorni di agonia.