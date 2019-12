Balcone e barbecue abusivi: due denunce a Monteforte Controlli dei forestali

I Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni hanno denunciato una 40enne che, a seguito di ordinanza sindacale, non ha consegnato ad un centro autorizzato di rottamazione, entro i termini stabiliti, il veicolo di sua proprietà, che era stato abbandonato in un fondo privato;

I Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino hanno denunciato due persone ritenute responsabili di abusi edilizi: le verifiche, eseguite congiuntamente a personale del locale Ufficio Tecnico Comunale, hanno permesso di riscontrare che presso l’immobile di loro proprietà, in assenza di autorizzazioni, avevano effettuato la chiusura di un vano porta/balcone e realizzato, in aderenza, un barbecue in muratura.