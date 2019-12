Il nuovo questore Terrazzi: pronto alla lotta al crimine Nel suo primo giorno da questore ad Avellino annuncia: le battaglie non si vincono da soli

Oggi è il suo primo giorno da questore ad Avellino e ha già cominciato a lavorare ai faldoni che interessano la città. Il nuovo capo della questura di via Palatucci Massimo Terrazzi si è presentato alla stampa questo pomeriggio.

«Purtroppo non ho grandi conoscenze degli ambienti avellinesi ma sto aggiornandomi su ogni aspetto. Una cosa è sicura - ha detto Terrazzi - abbiamo una consapevolezza, una missione: nessuno può vincere battaglie da soli. Ci vuole la collaborazione di ogni parte sociale del territorio. E poi, bisogna saper ascoltare, saper cogliere i segnali e saperli tradurre in iniziative concrete. Non dobbiamo essere originali, non dobbiamo inventarci nulla, ma dobbiamo avviare un percorso verso la legalità in sinergia con le altre forze dell’ordine. Il mio impegno - ha sottolineato - è quello di garantire che le risorse umane possano dare sempre il contributo per la legalità senza fughe in avanti».

Il questore Terrazzi che domani incontrerà il capo della Procura di Avellino Rosario Cantelmo, ha detto di essere pronto a combattere ogni forma di crimine con i suoi uomini. Ma un appello anche ai cittadini di avere fiducia nelle istituzioni. Ed infine ha annunciato nuovi agenti alla questura di Avellino.